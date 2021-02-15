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Grow Food запустил доставку еды на снегоходах. Все из‑за сугробов в Москве и области

Виктория Шанина
Сегодня в 13:00

13 февраля сервис доставки здоровой еды Grow Food выдал 20 курьерам снегоходы, чтобы заказы не задерживались из‑за погодных условий. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба компании.

Курьеры могут ездить только по обочинам автомобильных дорог, соблюдая правила дорожного движения и не разгоняясь более чем до 15 километров в час. Сотрудники прошли инструктаж, предъявили права категории А и получили защитные шлемы и экипировку.

За выходные Grow Food доставил на снегоходах 500 заказов. В Москве курьеры проехались по Алтуфьево и Строгино, а в области — по Зеленограду, Подольску, Домодедово и Фрязино.

«Основную проблему составляют не столько пробки, сколько сложность управления автомобилем и нерасчищенные дороги в жилых кварталах. Снегоходы отлично справляются с этой задачей, — сказал основатель сервиса Даниэль Гальпер. — Думаю, что у нас получается быстро реализовывать такие инициативы потому, что, несмотря на завод, большой штат и множество процессов, по духу и энергетике мы всегда будем стартаперами».

Курьеры будут ездить на снегоходах, пока не наладятся погодные условия, которые вернут в привычный режим автомобильное движение. Сильная метель прошла в Москве в ночь на 12 февраля, из‑за чего и начались пробки. За сутки в столице выпало 75% месячной нормы осадков, улицы в городе убирали почти 60 тыс. человек.

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