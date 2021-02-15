Москва снова стала лучшим городом по качеству жизни в России

В рейтинге городов по качеству жизни 2020 года Москва, Петербург и Московская область вновь заняли верхние строчки. Согласно исследованию РИА «Новости», за последний год статистика практически не изменилась.

По сравнению с 2019 годом, в первой десятке среди регионов положение ухудшилось только в Воронежской и Калининградской областях. На восемь мест улучшили свои позиции Сахалинская и Иркутская области, а также Дагестан. На последних позициях Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край и Республика Тыва.

Максимальный рейтинговый балл — 82,16 из 100 (в Москве), минимальный — 17,5 (в Республике Тыва). Оценка учитывает 70 показателей, которые влияют на жизнь людей. Среди них уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, развитие инфраструктур и экономики, а также освоенность территории.

Несмотря на то что РИА «Новости» считают Москву бессменным лидером по качеству жизни уже несколько лет, в 2019 году аналитики Финансового университета при правительстве отдали столице только пятую строчку. Первое место заняла Казань, второе — Грозный, третье — Тюмень, а четвертое — Краснодар. Исследование проводилось по результатам соцопроса жителей 78 городов.