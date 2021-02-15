Бывшую промзону у метро «Бутырская» планируют застроить жилыми домами

На месте бывшего завода «Асфальтобетон» (Огородный проезд, 4) в районе метро «Бутырская» может появиться жилой комплекс на территории площадью 1,8 гектар. Застройщиком станет девелопер MR Group, сообщают «Ведомости».

По словам представителя Москомстройинвеста, градостроительно-земельная комиссия одобрила подготовку проекта планировки также на соседней территории — Огородном проезде, 2. В общей сложности общественно-жилая застройка от компании MR Group может расположиться на 6,1 гектарах.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин заявил, что на таком участке можно построить комплекс до 185 тыс. квадратных метров. По его подсчетам, инвестировать в проект придется около 13 млрд рублей, а выручка от продаж будет в два раза больше.

MR Group не в первый раз планирует масштабную застройку. Летом 2020 года компания заявила сразу о двух новых крупных проектах. Один из них — жилой комплекс City Bay на берегу Спасского затона, который займет территорию в 11 гектаров. В нем будут собственная набережная у Москвы-реки, рестораны, кафе, детские площадки, беговые дорожки, зоны отдыха, воркаут и лаунж-зоны.

Другой проект — офисный центр iCity в Москва-Сити, который будет состоять из двух башен. Общая площадь бизнес-центра составит 249 тыс. квадратных метров.