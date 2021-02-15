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Ростелеком будет вести реестр компаний, которые получат доступ к биометрическим данным россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 9:52

В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас зайти в базу могут только банки и страховые компании, а в будущем смогут подключиться также сотовые операторы, ретейлеры и другие фирмы, пишут «Ведомости».

Провайдер Ростелеком будет вести реестр и размещать его в открытом доступе на сайте. Чтобы попасть в перечень юрлиц и стать участником биометрической системы, необходимо будет заключить договор с Ростелекомом. Компаниям придется подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

Плата за подключение с компании взиматься не будет, а при регистрации данных людей они смогут получить процент с прибыли. Каждое обращение к системе стоит 200 рублей — эти деньги разделят организация, предоставившая данные человека в ЕБС, вендор, который обеспечивает функционал системы, и Ростелеком.

Единая биометрическая система работает с 1 июля 2018 года. Российские банки первыми подключились к системе и начали верифицировать клиентов по лицу и голосу. Для получения доступа к услугам банка пользователям необходимо записать онлайн-видео и произнести на камеру фразу, выбранную системой.

Сейчас собирать данные могут 232 банка и МФЦ. На конец прошлого года в ЕБС содержались образцы 160 тыс. пользователей. Чтобы система стала широко востребованной, в ней должно быть как минимум 50 млн слепков, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя крупной финансовой организации.

Успешному внедрению ЕБС могут помешать банки, которые развивают собственные биометрические базы. Они быстро набирают популярность, так как пользователи им больше доверяют. К примеру, в «Сбере» уже несколько миллионов клиентов оставили данные, в ВТБ — более 130 тыс.

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