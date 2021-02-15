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Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест на британский штамм COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 8:37

Ученые центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему для выявления мутации коронавируса N501Y, которую обнаружили в Великобритании. Первый в мире тест на британский штамм COVID-19 успешно прошел клинические испытания и уже зарегистрирован, сообщается на сайте ведомства.

По словам Роспотребнадзора, тест «АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT» определяет, заражен ли человек, за счет особого подбора олигонуклеотидов. Система рассчитана на максимальную концентрацию вируса и практически не дает ложноположительных результатов «для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой».

«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование», — указано в заявлении службы.

Тест был разработан еще в середине января 2021 года. Еще до завершения испытаний ученые отметили, что новый анализ дает результат за полтора часа и способен отличать мутантную форму вируса от немутантной.

Спустя несколько недель ученые Роспотребнадзора первыми в мире показали снимок новой мутации COVID-19. Частица обладает округлой формой диаметром около 140 нанометров и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами длиной около 20 нанометров.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в декабре в Великобритании. Мутация оказалась на 70% заразнее оригинального вируса, из‑за чего быстро распространилась по странам Европы, дошла до Азии и была выявлена также в США.

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