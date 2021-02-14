Активистки встали в цепи солидарности, Путин объяснил протесты и другие новости дня

Кремль опубликовал фрагменты встречи Владимира Путина с редакторами российских СМИ. В них президент прокомментировал протесты, ситуацию на Донбассе и оценил возможность блокировки иностранных сайтов.

Сенат США признал Дональда Трампа невиновным в процессе по импичменту. Для обвинительного приговора требовалось 67 голосов из 100, однако «за» проголосовали лишь 57 сенаторов.

В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку женщин-политзаключенных. Участницы выстроились в цепи солидарности, взяв в руки белую ленту, цветы и сердечки. Вот, как это было.

Участники «Мужского государства» проследили за активисткой Дарьей Серенко и слили ее личные данные в телеграм. Художница готовит заявление в полицию.

Музей смерти в Новосибирске предложил на 14 февраля прокатиться в катафалке по крематорию. Для гостей музея также подготовили квест по экспозиции, тематическую фотозону и церемонию «Пылающие сердца».

А мы к Дню всех влюбленных собрали мемные валентинки со всего интернета. В подборке есть как просто веселые, так и актуальные — с шутками про коронавирус, протесты в поддержку Навального, Дзюбу и криптовалюту.

Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. В комментариях в твиттере он оставил ремарку на русском: «Было бы большой честью поговорить с вами».

В московском парке «Яуза» вместо стихийной свалки появится экоцентр. Там можно будет познакомиться с природой России, Москвы и района Отрадное, а также послушать лекции.

Криштиану Роналду первым собрал более 500 млн подписчиков в соцсетях. В инстаграме на футболиста подписаны 262 миллиона человек, в фейсбуке — 148 миллионов, в твиттере — более 91 миллиона.

Американские рэперы Lil Yachty и Vince Staples выпустили клип на песню «In My Stussy’s». Его главным героем стала желтая рыбка.