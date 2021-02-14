Музей смерти в Новосибирске предложил на 14 февраля прокатиться в катафалке по крематорию

Новосибирский Музей погребальной культуры приготовил к Дню всех влюбленных специальную программу. Одно из предложений — прокатиться на автокатафалке «Победа» по Парку памяти новосибирского крематория.

Для гостей Музея смерти 14 февраля также подготовили квест по трем залам экспозиции и фотозону с профессиональным фотографом. Посетителям расскажут о том, как День всех влюбленных отмечают в разных странах, и предложат повесить валентинки на Дерево любви.

Завершит вечер церемония «Пылающие сердца», центральным элементом которой станет огненная инсталляция. Влюбленным предлагают оставлять в соцсетях истории под хештегом #догробовойдоски.

14 февраля в Москве и Петербурге прошли акции в поддержку женщин-политзаключенных. Участницы выстроились в цепи солидарности, взяв в руки белую ленту, цветы и сердечки. Как это было, смотрите здесь.

А еще мы собрали мемные валентинки со всего интернета. В этом году темы для веселья особенно актуальные — не обошлось без протестов в поддержку Навального, шуток про Дзюбу, коронавирус и криптовалюту.