Буддистов с горы Качканар начали задерживать. Ранее они покинули свой монастырь по просьбе горняков

Уральские буддисты с горы Качканар заявили о задержаниях в доме

буддистов из общины «Путь Будды» в уральском поселке Косья. Один полицейский был вооружен автоматом, сообщает «Новая газета» со ссылкой на главу общины Семена Загороднего.

Силовики ворвались в здание с видеокамерами, однако буддистам запретили вести съемку. Двоих членов общины увезли в отделение полиции. Возможной причиной задержания стала незаконная вырубка леса.

По словам буддистов, речь может идти о прошлогоднем инциденте, когда охранники горно-обогатительного комбината «Евраз КГОКа» не пустили добровольцев монастыря Шедруб Линг провезти дрова на его территорию. Земли, на которых расположена их обитель, принадлежат горнякам. Из‑за этого с 2016 года тянется конфликт, который, по мнению членов общины, и стал истинной причиной задержаний.

«Считаем произошедшее частью систематического преследования качканарских буддистов местной полицией, административными и судебными органами, а также „Евраз КГОКом“, который оказывает на них давление», — заявляют буддисты.

Конфликт сотрудников «Евраз КГОКа» и буддистов Шедруб Линга начался, когда горняки решили добывать на Качканаре титаномагниевые руды — тогда и выяснилось, что монастырь расположился на территории комбината. Буддистская община заявила, что под монастырем нет никаких месторождений: они специально проверяли это в Департаменте природных ресурсов.

Позже выяснилось, что горняки планируют добывать полезные ископаемые в другом месте и при помощи взрывов, а буддистская община расположена в зоне разлета осколков и может пострадать. Поэтому власти потребовали монахов переехать в другое место и выделили 26 млн рублей на благоустройство.

Для уральских буддистов это место священно и уезжать далеко от горы Качканар они не намерены. Тем не менее, они согласились освобождать территорию на время работ — с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье возвращаться в монастырь для молебнов.