«Активисты деструктивных телеграм-каналов»: на концерте в Беларуси задержали музыкантов и гостей

На базе отдыха «Огонек» рядом с белорусским городом Смолевичи были задержаны 68 человек, пришедших на музыкальный концерт. Пресс-секретарь республиканского МВД назвала вечеринку «нелегальной акцией», а ее участников — «активистами деструктивных телеграм-каналов».

Среди задержанных есть несовершеннолетние. В отношении их родителей началась проверка «по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей». На взрослых составили протоколы за нарушение правил проведения массовых акций.

Как пишет Tut.by, были задержаны и музыканты, которые выступали на концерте, — участники белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, а также певица Валерия Суровицкуя (Lear).

В белорусской милиции сообщили, что участники концерта использовали бчб-символику — в цветах официального флага Беларуси в 1918—1919-х, а также 1991–1995 годах, ставшего символом протеста против Александра Лукашенко.