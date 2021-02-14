Петербуржец с психическим расстройством провел 10 суток под арестом, хотя это запрещено законом

Житель Петербурга с психическим расстройством провел 10 суток в изоляции, несмотря на то, что это запрещает закон о порядке отбывания административного ареста. Суд назначил Руслану Красникову такую меру наказания за участие в митинге 31 января, сообщает «Фонтанка».

По словам самого Красникова, он действительно участвовал в акции протеста, но на момент задержания шел обедать и не выкрикивал лозунги. Судье молодой человек заявил, что имеет подтвержденную инвалидность, а заполняя документы указал, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Судья проигнорировала диагноз, так как обвиняемый не предоставил доказательств, хотя Красников заявил на заседании, что всегда носит соответствующие документы с собой. Из‑за отбывания наказания мужчина пропустил запись к лечащему врачу на прием и получение рецепта на лекарства.

Ранее суд в Петербурге оштрафовал немого за выкрикивание лозунгов на акции 31 января. По словам его адвоката Сергея Локтева, мужчина просто шел мимо места проведения митинга в магазин, а о самой акции ничего не знал.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. На них, по данным «ОВД-инфо», были задержаны около 11 тыс. человек, в отношении 90 участников были заведены уголовные дела.

Вечером 2 февраля Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный и назначил 3,5 года лишения свободы. С учетом проведенных под домашним арестом месяцев политику придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.