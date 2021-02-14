Собрали мемные валентинки со всего интернета. С Днем всех влюбленных!

Валентинки — традиционный элемент Дня всех влюбленных, а без мемов невозможно представить современную культуру. Если их совместить, получатся мемные валентинки — один из главных трендов последних лет на 14 февраля. Одни делают гипер-яркие открытки в стиле нулевых, а другие шутят про одиночество.
В этом году темы для веселья особенно актуальные — не обошлось без протестов в поддержку Навального, а также шуток про Дзюбу, коронавирус и криптовалюту, которая растет в цене благодаря Илону Маску. Для любителей мемов на века нашли даже несколько исторических и литературных валентинок.
И еще немного актуальных шуток от «Лентача»:
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