Собрали мемные валентинки со всего интернета. С Днем всех влюбленных!

Валентинки — традиционный элемент Дня всех влюбленных, а без мемов невозможно представить современную культуру. Если их совместить, получатся мемные валентинки — один из главных трендов последних лет на 14 февраля. Одни делают гипер-яркие открытки в стиле нулевых, а другие шутят про одиночество.

В этом году темы для веселья особенно актуальные — не обошлось без протестов в поддержку Навального, а также шуток про Дзюбу, коронавирус и криптовалюту, которая растет в цене благодаря Илону Маску. Для любителей мемов на века нашли даже несколько исторических и литературных валентинок.