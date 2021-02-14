Криштиану Роналду первым собрал более 500 млн подписчиков в соцсетях

У португальского футболиста Криштиану Роналду около 502 млн подписчиков в социальных сетях. По информации B/R Football, он стал первым в мире человеком, который собрал такую аудиторию.

В инстаграме на Роналду подписано 262 миллиона человек, в фейсбуке за ним следят 148 миллионов, в твиттере — более 91 миллиона. На ютьюбе — 1,72 миллиона фолловеров, но аналитики не стали его считать, так как полмиллиарда уже собралось, а канал не активен с 2016 года.

Прошло чуть больше месяца с момента, как Криштиану Роналду стал первым пользователем Instagram, который собрал 250 млн подписчиков. Он обогнал Ариану Гранде (214 млн) и Дуэйна Джонсона (209 млн).

В конце января Роналду забил 760-й гол на своем 1040 матче и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Он побил полувековой рекорд Йозефа Бицана, на счету которого 759 мячей.