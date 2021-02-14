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Спортивный журналист рассказал, что двух ведущих «Матч ТВ» отстранили за лишний вес

Семён Гудошников
Сегодня в 13:52

Телеканал «Матч ТВ» отстранил от эфиров как минимум двух ведущих с требованием «похудеть». Об этом сообщил в своем телеграм-канале спортивный журналист Алексей Андронов со ссылкой на неназванные источники.

«На «Матч ТВ» время диеты. Как минимум два ведущих отстранены от эфиров с требованием «похудеть», — написал он.

По информации футбольного телеграм-канала «Дай ударить», «требование категорически привести себя в форму коснулось» Романа Скворцова и Дмитрия Лукашова. Остальным комментаторам якобы тоже следует приготовиться, поскольку теперь с этим на телеканале «будет жестко».

Официально Скворцов, Лукашов, а также представители «Матч ТВ» эту информацию не прокомментировали.

В январе ведущим «Матч ТВ» запретили использовать в эфире англицизмы. Всего в черном списке четыре десятка слов, включая «бэкграунд», «коуч», «плей-аут» и «тим-билдинг». Инициатором новых правил выступил Алексей Миллер — глава «Газпрома», которому принадлежит «Матч ТВ», а также петербургский ФК «Зенит».

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