В Египте нашли самую древнюю пивоварню в мире. Предположительно, ей более 4 тыс. лет

Американские и египетские археологи нашли, предположительно, самую древнюю пивоварню в мире. По словам главы Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, она могла быть построена во времена фараона Нармера — в 3150-2613 годах до нашей эры. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пивоварню обнаружили на территории древнего египетского города Абидоса. Он находится в пустыне на западе от Нила, в 450 километрах к югу от Каира.
Сохранившаяся часть здания состоит из восьми помещений размером примерно 20 на 2,5 метров. В каждой комнате стояло около 40 глиняных резервуаров. Согласно выводам ученых, в них нагревали воду с зерном для производства пива.
Исследователь Мэттью Адамс из Института изящных искусств Нью-Йоркского университета заявил, что пиво использовалось для проведения ритуалов.
Ранее археологи раскопали в Помпеях древний магазин еды. Он украшен фресками, а на прилавке лежал батончик, которому 2000 лет. Археологи также обнаружили украшенную бронзовую чашу для питья, керамические кувшины, используемые для приготовления тушеных блюд и супов, винные фляги и амфоры.