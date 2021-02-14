В Египте нашли самую древнюю пивоварню в мире. Предположительно, ей более 4 тыс. лет

Американские и египетские археологи нашли, предположительно, самую древнюю пивоварню в мире. По словам главы Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, она могла быть построена во времена фараона Нармера — в 3150-2613 годах до нашей эры. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пивоварню обнаружили на территории древнего египетского города Абидоса. Он находится в пустыне на западе от Нила, в 450 километрах к югу от Каира.