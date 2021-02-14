Главным героем нового клипа от Lil Yachty и Vince Staples стала желтая рыбка

Lil Yachty и Vince Staples выпустили клип на песню «In My Stussy’s». Это второй ролик Lil Yachty за неделю — первым стало видео к фиту с Oliver Tree под названием «Asshole».

Клип начинается с желтой рыбки, а затем кадр сменяется блестящими зубами Lil Yachty, к которым приклеено много страз. Чаще рыбки в кадре появляется только лупа, которая приближает то разные части лица рэпера, то его цветной маникюр, то бриллиантовые часы и подвески. Vince Staples появляется в ролике, чтобы исполнить свою партию и потанцевать в комнате с серебряным полом, окруженной зеркалами.