Главным героем нового клипа от Lil Yachty и Vince Staples стала желтая рыбка

Lil Yachty и Vince Staples выпустили клип на песню «In My Stussy’s». Это второй ролик Lil Yachty за неделю — первым стало видео к фиту с Oliver Tree под названием «Asshole».
Клип начинается с желтой рыбки, а затем кадр сменяется блестящими зубами Lil Yachty, к которым приклеено много страз. Чаще рыбки в кадре появляется только лупа, которая приближает то разные части лица рэпера, то его цветной маникюр, то бриллиантовые часы и подвески. Vince Staples появляется в ролике, чтобы исполнить свою партию и потанцевать в комнате с серебряным полом, окруженной зеркалами.
Песня «In My Stussy’s» получила свое название в честь марки Stüssy. По словам рэпера, в джинсы бренда может поместиться 100 тыс. долларов наличными.
Фит с Vince Staples стал частью альбома «Lil Boat 3» от Lil Yachty. В нем много совместных треков, в том числе с A$AP Rocky, Drake, Tyler, the Creator, Lil Baby, Future, Playboi Carti и другими.
Альбом «Lil Boat 3» вышел в мае 2020 года. «Он очень веселый, в нем есть куча вибраций, хорошая энергия, и он будет хорошим», — так Lil Yachty описал пластинку. За всю карьеру рэпер записал четыре альбома: «Teenage Emotions», «Lil Boat 2», «Nuthin’ 2 Prove» и «Lil Boat 3».