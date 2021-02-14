В Кировской области ограничили число домашних животных в квартире

В Кировской области вступило в силу постановление, которое ограничивает количество кошек и собак, которых можно держать в домах и квартирах. Допустимое число животных теперь рассчитывается по формуле, которая учитывает площадь жилья, норму площади для питомца и норматив жилплощади на одного человека.

Для содержания собак весом более 25 килограмм нормативная площадь составляет 2,5 квадратных метров, для собак до 25 килограмм — не менее 1,5 квадратных метров, для кошек — не менее 0,8 квадратных метров.

Для человека, который живет в квартире один, норматив жилплощади в Кировской области составляет 33 квадратных метра, на члена семьи из двух человек — 21 квадратный метр, на каждого, кто живет в семье из трех и более человек, — 18 квадратных метров.

Для того, чтобы содержать более одного животного, общая площадь квартиры должна быть не меньше суммы нормативных площадей на всех питомцев и всех жильцов. То есть, чтобы завести двух кошек квартира, где живет один человек, должна быть не менее 34,6 квадратных метров (33 квадратных метра на человека и по 0,8 квадратных метров на каждую кошку). А чтобы завести двух крупных собак, семье из двух человек нужно жить в квартире площадью более 47 квадратных метров.

Закон также запрещает держать животных в приквартирных помещениях, балконах и лоджиях. Завести питомца в коммунальной квартире теперь можно только после письменного согласия всех жильцов.

Кроме того, всех животных старше трех месяцев обязательно зарегистрировать и ежегодно перерегистрировать их по месту жительства. Питомцев запретили выгуливать на детских и спортивных площадках, а хозяев обязали убирать их продукты жизнедеятельности и предотвращать нежелательное появление потомства.