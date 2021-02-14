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Сенат США признал Дональда Трампа невиновным в процессе по импичменту

Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

Сенат Конгресса США оправдал экс-президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Для обвинительного приговора требовалось 67 голосов из 100, однако «за» проголосовали лишь 57 человек, сообщает AP.

Сторону обвинения поддержали семь сенаторов-республиканцев — это наибольшее число голосов однопартийцев против президента за всю историю. Лидер республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Трамп должен нести ответственность за штурм Капитолия «с практической и моральной точек зрения». Однако отметил, что судить его по импичменту уже поздно — он больше не занимает пост президента.

По словам самого Дональда Трампа, весь этот процесс был «самой грандиозной охотой на ведьм», и ни один президент с подобным не сталкивался. Он стал первым лидером Штатов за всю историю страны, который дважды подвергался процедуре импичмента.

Заседание прошло после обвинения Трампа в призыве своих сторонников к мятежу. Штурм Капитолия прошел 6 января — из‑за него прервалось утверждение итогов выборов президента. Протестующим удалось проникнуть не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты отдельных законодателей, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси — одного из самых ярых критиков Трампа. Во время столкновений с полицией погибли минимум четыре человека, более 50 были задержаны.

Первый импичмент Трампу был объявлен в декабре 2019 года. Палата представителей США выдвинула обвинения по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование работе Конгресса». Причиной стал разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в котором глава США спросил украинского лидера о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына его соперника Джо Байдена, которого он обвинял в коррупции.

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