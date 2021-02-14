Владимир Путин прокомментировал протесты, блокировку иностранных сайтов и ситуацию на Донбассе

Канал «Россия-24» опубликовал фрагменты встречи Владимира Путина с редакторами российских СМИ. Мероприятие прошло еще 10 февраля, но видео с него вышло только в ночь на 14-е.

Как правило, Кремль не разглашает содержание непубличных встреч с журналистами — этот случай стал исключением. Вот основные темы, которые поднимались:

Протесты

Президент России объяснил участие людей в митингах недовольством коронавирусными ограничениями. Кроме того, противники России на международной арене всегда использовали для сдерживания страны амбициозных и жаждущих власти людей, которые хотят «заработать побольше денег, прорваться к власти».

«Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков — это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны — всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», — заявил Владимир Путин.

Развал в здравоохранении в Европе и США

Несмотря на то, что в России достаточно проблем, страна лучше Европы и США справилась с мобилизацией систем здравоохранения и промышленности во время пандемии. По мнению Владимира Путина, уровень медицины за рубежом достаточно высокий только «для определенной публики».

«Там вообще развал какой‑то. Там высокий уровень здравоохранения и промышленности, и достижения замечательные. Нам еще далеко по некоторым направлениям до них… Но это для определенной публики. А у нас — для подавляющего большинства населения», — сказал Путин.

Сельское хозяйство

Очередной прорыв страны в аграрном секторе, по словам главы государства, напрямую связан с поддержкой правительством сельского хозяйства. В частности, помогли льготы, кредиты, поддержка аграриев при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту и горюче-смазочным материалам.

Кроме того, такой успех стал возможным благодаря труду людей и «мужеству организаторов производств, бизнеса, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу».

Блокировка иностранных интернет-сервисов

Иностранные сайты могут быть заблокированы на территории России в случае «враждебных действий». При этом у властей нет желания искусственно «свинчивать и закручивать». В стране должны появиться аналоги интернет-сервисов других государств до того, как они будут запрещены.

Донбасс

Владимир Путин заявил, что Москва «не бросит Донбасс, несмотря ни на что». Однако власти «должны думать о последствиях любого шага».