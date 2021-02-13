Рекордный снегопад в Москве, мощное землетрясение в Японии и другие новости дня

Снегопад в Москве побил 50-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Высота снежного покрова сегодня может стать максимальной с 1956 года.

Из‑за продолжительного снегопада в аэропортах Москвы задержали более 80 рейсов. Снег в городе убирают почти 60 тыс. человек.

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, его эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Из‑за толчков без электричества остались 830 тыс. домохозяйств, пострадали минимум 4 человека.

Собака основателя Baza Никиты Могутина пострадала на рейсе «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку по заявлению журналиста.

В Telegram появилась база данных предполагаемых сторонников Алексея Навального. В архиве содержится информация о 30 тыс. человек, среди которых координаторы региональных штабов оппозиционера.

Белый дом заявил о планах Джо Байдена закрыть тюрьму на военной базе Гуантанамо. Барак Обама, будучи президентом, уже пытался это сделать, но ему помешал Конгресс.

Глава Москонцерта Александр Беленький умер в возрасте 75 лет. Он проработал в учреждении большую часть своей жизни — 56 лет.

В США правозащитники подали в суд на Mars, Nestle и Cargil. Их обвинили в использовании детского труда на плантациях, где выращивают какао-бобы.

Empire объединил Элайджу Вуда и Дэниела Рэдклиффа на 20-летие «Гарри Поттера» и «Властелина Колец». Актеры вспомнили истории со съемок картин и обсудили свою работу над персонажами.

Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон за то, как относился к ним в юности. Он посмотрел документальный фильм о Бритни и заявил, что сожалеет о своем прошлом.

Джина Карано заявила, что почувствовала себя свободнее после увольнения из «Мандалорца». Она рассказала, что работает над собственным фильмом при поддержке консервативного издания The Daily Wire.

Кристофер Лэндон и Уилл Юбанк снимут новый хоррор «Паранормальное явление». Фиби Уоллер-Бридж и Дональд Гловер сыграют в ремейке «Мистера и миссис Смит».

Рита Ора приехала в Албанию и сняла клип на песню «Bang» в народном костюме. Иван Золото предсавил мини-фильм к треку «Pleasure Prison».