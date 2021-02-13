Сид из The Internet и Odd Future выпустила балладу «против Дня святого Валентина»

Исполнительница Сид из группы The Internet выпустила песню «Missing Out». Трек можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Это первая сольная песня Сид с 2017 года, когда она выпустила EP «Always Never Home». NME назвал новую композицию балладой «против Дня святого Валентина», так как она вышла накануне праздника, но в тексте лирический герой рассказывает, почему не может быть вместе с кем‑то, в кого когда‑то был влюблен.