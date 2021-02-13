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Сид из The Internet и Odd Future выпустила балладу «против Дня святого Валентина»

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:50

Исполнительница Сид из группы The Internet выпустила песню «Missing Out». Трек можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Это первая сольная песня Сид с 2017 года, когда она выпустила EP «Always Never Home». NME назвал новую композицию балладой «против Дня святого Валентина», так как она вышла накануне праздника, но в тексте лирический герой рассказывает, почему не может быть вместе с кем‑то, в кого когда‑то был влюблен.

Сид начинала в коллективе Odd Future, идеологическим лидером которого был Tyler, The Creator. В объединения также входили Earl Sweatshirt, Фрэнк Оушен и Нэйкел Смит, исполнивший одну из главных ролей «Середина 90-х» Джоны Хилла. Сид в группировке писала музыку и выступала диджеем на совместных концертах участников Odd Future.

В 2018 году The Internet выпустили свой четвертый альбом «Hive Mind». Артисты представили с него три сингла «Roll (Burbank Funk)», «Come Over» и «La Di Da».

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