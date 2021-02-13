Сид из The Internet и Odd Future выпустила балладу «против Дня святого Валентина»

Исполнительница Сид из группы The Internet выпустила песню «Missing Out». Трек можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
Это первая сольная песня Сид с 2017 года, когда она выпустила EP «Always Never Home». NME назвал новую композицию балладой «против Дня святого Валентина», так как она вышла накануне праздника, но в тексте лирический герой рассказывает, почему не может быть вместе с кем‑то, в кого когда‑то был влюблен.
Сид начинала в коллективе Odd Future, идеологическим лидером которого был Tyler, The Creator. В объединения также входили Earl Sweatshirt, Фрэнк Оушен и Нэйкел Смит, исполнивший одну из главных ролей «Середина 90-х» Джоны Хилла. Сид в группировке писала музыку и выступала диджеем на совместных концертах участников Odd Future.
В 2018 году The Internet выпустили свой четвертый альбом «Hive Mind». Артисты представили с него три сингла «Roll (Burbank Funk)», «Come Over» и «La Di Da».