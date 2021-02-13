Умер глава Москонцерта Александр Беленький

Ушел из жизни генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы. Причины смерти не называются.

Беленький умер в возрасте 75 лет. Большую часть своей жизни — 56 лет — от проработал в Москонцерте.

Его карьерный путь в учреждении начался с должности звукорежиссера. Позже он стал начальником административно-хозяйственного отдела, после чего занял пост заместителя директора.

На директорский пост Беленький пришел в 2001 году.