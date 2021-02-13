Белый дом заявил о намерении закрыть тюрьму в Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму в Гуантамо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

На вопрос, будет ли учреждение закрыто до конца срока Байдена, она ответила: «Определенно это наша цель и наше намерение».

По данным источников агентства, в ближайшие недели или месяцы президент подпишет документ о пересмотре необходимости содержания тюрьмы. При этом отмечается, что это не приведет к немедленному закрытию объекта.

В Минобороны США сообщили, что глава ведомства Ллойд Остин также поддерживает идею закрытия Гуантанамо.

Тюрьма для людей, которых американские власти обвиняют в терроризме и других преступлениях, была открыта в 2002 году. Находится она не на территории США, а на бессрочно арендуемой военно-морской базе на Кубе. Правозащитники постоянно подвергают это учреждение критике из‑за многочисленных свидетельств о пытках заключенных и их длительном содержании под стражей без предъявления обвинений.

Барак Обама, будучи президентом, несколько раз пытался закрыть Гуантанамо, но ему удалось лишь снизить количество заключенных в шесть раз. Выполнить предвыборное обещание президенту помешал Конгресс США. В 2018 году Дональд Трамп подписал исполнительный приказ о бессрочном открытии лагеря. В нем до сих пор содержатся 40 человек.