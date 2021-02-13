Иван Золото предсавил клип на песню «Pleasure Prison»

Российский музыкант, базирующийся в Барслеоне, Иван Золото представил клип на песню «Pleasure Prison». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

35-минутное видео из записей на пленках камер, которые были куплены на барахолках по всей стране в США. В клип попали как кадры из семейных архивов неизвестных людей, так и попытки любителей снять свое кино.