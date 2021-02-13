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Mars и Nestle обвинили в использование детского труда на плантациях, где выращивают какао-бобы

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:10

Американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) подала коллективный иск против компаний Mars, Nestle и Cargil. Их обвинили в использовании детского труда и соучастии в торговле людьми, передает Bloomberg.

Иск подан от имени восьми жителей Мали, которых, по их собственному утверждению, в детстве продали в рабство. Они были вынуждены работать на плантациях в Кот-д’Ивуаре, где выращивают какао-бобы.

«Эти компании извлекают выгоду, продолжая получать прибыль от продажи дешевого какао, собранного детьми-рабами», — говорится в заявлении IRA.

Пресс-секретарь Mars Джессика Адельман заявила, что компания не комментирует возможную подачу иска против компании. Представитель Nestle сообщил, что компания проводит «четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы».

Компания Cargill заявила, что «категорически против использования детского труда при производстве какао». По словам представителя фирмы, производитель «наращивает усилия по искоренению детского труда»

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