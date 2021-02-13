Empire объединил Элайджу Вуда и Дэниэла Рэдклиффа на 20-летие «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

Актеры Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф появились на обложке нового выпуска журнала Empire по случаю 20-летия серий фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец». В печати номер выйдет в апреле.

Вуд и Рэдклифф впервые встретились для открытой беседы и совместной фотосессии, несмотря на то, что франшизы «Гарри Поттер» и «Властелин колец» были запущены в 2001 году.