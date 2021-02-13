Empire объединил Элайджу Вуда и Дэниэла Рэдклиффа на 20-летие «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

Актеры Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф появились на обложке нового выпуска журнала Empire по случаю 20-летия серий фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец». В печати номер выйдет в апреле.
Вуд и Рэдклифф впервые встретились для открытой беседы и совместной фотосессии, несмотря на то, что франшизы «Гарри Поттер» и «Властелин колец» были запущены в 2001 году.
В выпуске актеры вспомнили истории со съемок картин, обсудили свою работу на персонажами и поговорили обстановке в Голливуде. В журнале также появился продюсер экранизаций серии книг Джона Роулинг, Дэвид Хейман, который ответил на вопросы поклонников.
В 2019 году стало известно о съемках сериала по вселенной «Властелина Колец». Элайджа Вуд не задействован в проекте, но заявил о своем желание принять участие в работе.
В январе источники сообщили, что стриминговая платформа HBO Max выпустит сериал по франшизе «Гарри Поттера». Проект находится на ранней стадии разработки.