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СМИ: Facebook работает над созданием собственных смарт-часов

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:52

Facebook разрабатывает собственные умные часы, сообщает The Information со ссылкой на источники, близкие к проекту. Продукт должен появиться на рынке уже в 2022 году.

С помощью смарт-устройства пользователи смогут обмениваться сообщениями через сервисы Facebook, пользоваться функциями для фитнеса и следить за состоянием здоровья. Скорее всего, часы будут работать через сотовую связь без использования смартфона и смогут синхронизироваться с популярными фитнес платформами вроде Peloton.

Устройство также сможет подключаться к гарнитурам виртуальной реальности Oculus и сервисами для видеочата Portal, отмечают собеседники издания.

По их словам, часы будут работать на базе Android. При этом на новые версии устройства, возможно, будет устанавливаться собственная операционная система Facebook, над которой она также сейчас работает.

Ранее NYT писал, что Facebook создаст аналог аудиочатов из набирающей популярность соцсети Clubhouse. Глава компании Марк Цукерберг лично опробовал сервис и приказал сотрудникам создать подобный продукт.

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