В московских аэропортах задержали более 80 рейсов из‑за снегопада

В аэропортах Москвы задержали более 80 рейсов из‑за продолжительного снегопада. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

По словам вице-мэра Петра Бирюкова, сейчас снег в городе убирают почти 60 тыс. человек. За последние сутки в столице выпало 75% месячной нормы осадков, рассказали в метеобюро. Снег будет идти до завтрашнего дня.

«По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11.45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме», — заявили в Росавиации.

Сильная метель началась в Москве в ночь на 12 февраля, из‑за чего начались пробки. На момент написания заметки, в аэропортах города, согласно «Яндекс.Расписанию», 85 рейсов были задержаны, и 11 — отменены.