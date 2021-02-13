В США собака получила в наследство от своего хозяина 5 млн долларов

Житель Нашвилла в США Билл Доррис оставил в наследство своей любимой собаке — бордер-колли по кличке Лулу — 5 млн долларов. Об этом сообщает телеканал WTVF.

Присматривать за питомцем и распоряжаться деньгами будет 88-летняя соседка покойного, Марта Бертон. Доррис и раньше часто оставлял ей Лулу, когда уезжал из города. Эта сумма будет покрывать услуги по уходу за собакой и обеспечивать все ее нужды.