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Рита Ора приехала в Албанию и сняла клип в народном костюме

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:55

Британская певица Рита Ора выпустила клип на песню «Bang». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Для съемок видео Ора приехала в Албанию. Артистка родом из города Приштина, который с 2008 года является предметом территориального спора между частично признанной Республикой Косово и Сербией. В ролике показаны панельные дома в обеднелых районах, а сама Ора танцует в народном костюме, который создал дизайнер из Косово Валдрин Сахити.

«Bang» — часть одноименного EP, который Ора записала вместе с казахстанским продюсером Imanbek. Гостями пластинки стали французский диджей Дэвид Гетта, американский рэпер Gunna и аргентинский трэп-артист Khea. Пластинка вышла 12 февраля.

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