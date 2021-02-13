Рита Ора приехала в Албанию и сняла клип в народном костюме

Британская певица Рита Ора выпустила клип на песню «Bang». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Для съемок видео Ора приехала в Албанию. Артистка родом из города Приштина, который с 2008 года является предметом территориального спора между частично признанной Республикой Косово и Сербией. В ролике показаны панельные дома в обеднелых районах, а сама Ора танцует в народном костюме, который создал дизайнер из Косово Валдрин Сахити.