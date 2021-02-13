Высота сугробов в Москве может побить 65-летний рекорд

Высота снежного покрова в Москве в субботу, 13 февраля, может побить рекорд для этого дня, установленный 65 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«В Москве — 56 сантиметров, это самое большое значение с начала нынешней зимы, в последний раз столько снега было в марте 2013 года. Вполне возможно, что мы побьем рекорд для 13 февраля по высоте снежного покрова — он составляет 60 см и был установлен в 1956 году», — рассказал эксперт.

На этом фоне пробки в столице, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 12.40 по мск, достигли 9 баллов. В ближайшие шесть часов движение будет затруднено.

12 февраля снегопад в Москве побил суточный рекорд, который был установлен в 1973 году. Тогда выпало 7 миллиметров осадков, накануне — 9 миллиметров.

По данным метеобюро Москвы, за последние 30 часов в столице выпало три четверти месячной нормы осадков — 27 миллиметров, передает «Интерфакс». Снегопад ослабеет не раньше 15.00 субботы, а полностью прекратится к вечеру воскресенья.