Розыгрыши в церкви в тизере комедии «Непослушник»

Картина рассказывает о пранкере Диме, который устраивает очередной розыгрыш в стенах церкви, где служит его друг детства. Из‑за негативной реакции верующих на Диму заводят дело, после чего он уезжает в монастырь, где выдает себя за того монаха-друга.

Сценарий «Непослушника» согласовывали с РПЦ, а именно с патриаршим советом по культуре и с Шуйской епархией. Фильм снимали в действующих церквях, и для этого требовалось разрешение настоятелей.

Котт не только выступил режиссером, но и написал сценарий к ленте вместе с Михаилом Бобровником и Михаилом Зубко. Виктор Хориняк («Кухня»), Таисия Вилкова («Человек из Подольска»), Аглая Тарасова («Интерны»), Юрий Кузнецов («Улицы разбитых фонарей») и другие.