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Джина Карано заявила, что почувствовала себя свободнее после увольнения из «Мандалорца»

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:09

Американская актриса Джина Карано, с которой отказалась сотрудничать киностудия Lucasfilm за высказывание о ненависти демократов к республиканцам, прокомментировала свое увольнение. Он заявила, что теперь чувствует себя свободнее, передает Deadline.

Карано рассказала, что начала работу над фильмом при поддержке консервативного издания The Daily Wire. По ее словам, это будет ее собственный проект.

«Я хочу дать надежду всем, кто живет в страхе „отмены“ тоталитарной мафией. Я только начала использовать свой голос, который теперь свободнее, чем когда‑либо, и надеюсь вдохновить других поступать так же. Они не смогут „отменить“ нас, если мы им не позволим», — сказала артистка.

The Daily Wire — новостной сайт, который в 2015 году основал консервативный политический комментатор Бен Шапиро и режиссер Джереми Дэниал Боринг. В 2020 году издание открыло свою киностудию, отказавшуюся от продвижения «левых» идей. Компания выпустила боевик «Беги, прячься, бей», онлайн-премьера которого привлекла более 300 тыс. зрителей.

Lucasfilm расторгла контракт с Джиной Карано после того, как сравнила политическую ситуацию в современных США с политикой нацистской Германии, а ненависть к республиканцам с ненавистью к евреям.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то за их политические взгляды?» — заявила Карано.

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