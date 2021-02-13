Кристофер Лэндон и Уилл Юбэнк снимут новый хоррор «Паранормальное явление»

Сценарист «Паранойи» и режиссер «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон снимет седьмой фильм «Паранормальное явление» вместе с постановщиком «Под водой» Уильямом Юбэнком. Об этом сообщил Variety.

Новый хоррор, как обещают создатели, станет «неожиданным переоснащением» франшизы. Юбэнк выступит режиссером проекта, а Лэндон вновь окажется сценаристом — ранее он написал сценарии четырех «Паранормальных явлений».

Производством фильма займутся студии Paramount Players и Blumhouse Productions. Продюсерами картины будут Лэндон, Стивен Шнайдер («Стекло», «Истерия», «Сплит», «Верзила», «Астрал»), Джейсон Блюм и автор оригинального хоррора Орен Пели.

Премьера ленты запланирована на 4 марта 2022 года. Детали сюжета держатся в секрете. Кто снимется в проекте, пока тоже неизвестно.

Киноистория стартовала в 2007 году. Дебютный фильм при бюджете 15 тыс. долларов заработал 193 млн долларов. Последняя часть франшизы «Паранормальное явление: Призрачное измерение» вышла в 2015 году и была крайне негативно принята критиками и зрителями.