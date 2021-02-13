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Более 220 британских гимнасток пожаловались на жестокое обращение тренеров

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:28

Более 220 британских гимнасток заявили о жестоком обращении тренеров через горячую линию, созданную NSPCC (Национальным обществом по предупреждению жесткого обращения с детьми). Об этом сообщил The Guardian.

Спортсменки пожаловались на систематические побои на тренировках, психологическое давление и опасные для здоровья ограничения в еде. Среди девушек, рассказавших о суровых реалиях гимнастики в Великобритании, были призеры Чемпионатов мира и Европы.

В частности, сестры Элисса и Ребекка Дауни публично выступили против жестокости в спорте еще в середине 2020 года. Лидеры национальной сборной заявили, что жестокое поведение «настолько укоренилось в нашей повседневной жизни, что стало казаться совершенно нормальным».

Признания гимнасток побудили NSPCC запустить горячую линию для девушек, сталкивающихся с насилием. Следом за этим число спортсменок, рассказавших о злоупотреблениях тренерами властью, стало расти многократно.

Свыше половины случаев жестокости, о которых рассказали гимнастки, оказались столь возмутительными, что привели к обращению в полицию или социальные службы. Это вынудило главу британской федерации гимнастики Джейн Эллен покинуть свой пост.

Кроме того, против главного тренера команды Аманды Реддин началось расследование. В создании «культуры страха» и насилии над ученицами ее, среди прочих, обвинила еще одна именитая спортсменка — бронзовый призер Чемпионата мира 2015 Руби Харрольд.

«С тех пор как обвинения в абьюзе и жестоком обращении со стороны авторитетных атлетов потрясли основы гимнастики в Великобритании, мы слышим все больше и больше людей с подобным опытом», — отметила руководитель службы поддержки NSPCC Луиза Экстон.

По мнению Экстон, спортивная общественность должна услышать истории гимнасток, чтобы защитить будущие поколения от физического насилия и проблем с психическим здоровьем, о которых рассказали девушки.

Полноценный отчет о расследовании случаев абьюза в спорте предоставит адвокат Энн Уайт. Вероятно, это произойдет после марта — тогда NSPCC закроет горячую линию для гимнасток. Впрочем, организация намерена защищать интересы девушек и после этого срока.

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