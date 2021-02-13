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В марте во Франции впервые опубликуют неизданные рукописи Марселя Пруста

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:03

Во Франции в марте впервые опубликуют неизданные рукописи Марселя Пруста под названием «Семьдесят пять страниц». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издательский дом Gallimard.

Книга, раскрывающая новые детали о magnum opus писателя — цикле «В поисках утраченного времени», выйдет 18 марта. Долгое время о существовании «Семидесяти пяти страниц» не было доподлинно известно ничего.

В 1954 году редактор Бернар де Фаллуа упоминал неизвестные рукописи 1908–1909 годов в предисловии к роману «Против Сент-Бева». Предположительно, текст хранился у де Фаллуа, однако в 1962 он не передал его в Национальную библиотеку Франции вместе с другими документами Пруста.

О «Семидесяти пяти страницах» стало известно только после смерти редактора в 2018 году. По словам издательского дома, рукописи являются «самой ранней версией» романов «В поисках утраченного времени».

«Ключи для чтения, которые оставил там писатель, позволяют получить доступ к первозданному прустовскому шифру», — отметили в Gallimard.

Редактором книги стала родственница Пруста и сотрудница Национального центра научных исследований (CNRS) Натали Морьяк. Автором предисловия к изданию выступил биограф писателя и профессор Сорбонны Жан-Ив Тадье.

«В поисках утраченного времени» — масштабный роман французского писателя Марселя Пруста, составленный из семи частей, которые были опубликованы между 1913 и 1927 годами. Цикл считается одним из самых выдающихся литературных произведений XX века.

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