Джастин Тимберлейк извинился за то, как в юности относился к Бритни Спирс и Джанет Джексон

Американский музыкант Джастин Тимберлейк прокомментировал документальный фильм «Framing Britney Spears» и извинился перед главной героиней ленты, а также ее коллегой Джанет Джексон за неподобающее отношение в юности.

Певец признал, что вел себя неправильно, когда раскрывал на публике интимные подробности своих отношений с Бритни Спирс, а также не отреагировал должным образом на инцидент с Джанет Джексон, когда в 2004 году он дернул артистку за костюм и обнажил ее грудь.

Тимберлейк согласился, что в музыкальной индустрии существует проблема сексистского отношения к женщинам. «Как человек, находящихся в привилегированном положении, я должен громко говорить об этом. Из‑за своего невежества я не осознавал этого», — заявил музыкант.

«Я глубоко сожалею о тех случаях в моей жизни, когда мои действия вносили свою лепту в эту проблему, когда я говорил невпопад или не говорил то, что было бы правильно. Я понимаю, что сплоховал в эти моменты и во многие другие, и извлек выгоду из системы, которая потворствует женоненавистничеству и расизму», — написал Тимберлейк.

Певец подчеркнул, что он заботится о Спирс и Джексон и уважает их, и хотел бы в особенности извиниться перед ними. «Я знаю, что это извинение — первый шаг, и он не оправдывает былого. Я хочу взять на себя ответственность за свои собственные ошибки», — добавил артист.

«Я глубоко забочусь о благополучии людей, которых люблю и любил. Я могу быть лучше и я буду лучше», — сказал Тимберлейк.

Документальная лента «Framing Britney Spears», рассказывающая о начале карьеры Бритни Спирс и ее непростой жизни под объективами камер, вышла 10 февраля. «Афиша Daily» подробно рассказывала о содержании картины.