Spotify разрешит сотрудникам остаться на удаленке после пандемии. Или вернуться в офис

Стриминговый сервис Spotify разрешит сотрудникам самим выбирать, продолжить им работать в дистанционном режиме после пандемии или вернуться в офис. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Каждый работник компании сможет построить свой индивидуальный график и утвердить его с руководством. По мнению Spotify, более гибкий подход будет способствовать лучшему балансу между работой и личной жизнью и поможет привлечь новых талантливых специалистов.

«Работа — это не то, ради чего вы приходите в офис, это то, что вы делаете. Эффективность не может быть измерена количеством часов, которые люди проводят в офисе — напротив, предоставление людям свободы выбора места работы повысит эффективность», — сказали в Spotify.

Сотрудникам разрешат полностью перейти на удаленную работу, постоянно находиться в офисе или совмещать оба варианта. Начальство не будет препятствовать, если подчиненные захотят переехать в другой город или страну. Более того, компания предоставит возможность работать в местном коворкинге.

Каждый третий россиянин хотел бы периодически работать дистанционно и после пандемии, показал опрос ВЦИОМ. На полностью удаленный режим при этом готовы перейти только 7% граждан.