Coca-Cola ради эксперимента начнет продавать напитки в бумажной бутылке

Coca-Cola проведет испытания своего первого прототипа бумажной бутылки. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинку протестируют уже этим летом в Венгрии. Две тысячи бутылок с напитком AdeZ будут продавать в одном из местных онлайн-магазинов.

Над созданием прототипа работала датская Paper Bottle Company (Pobaco). При разработке компания учла, что бумага для емкости должна быть пластичной — это позволит производить бутылки разной формы и размера для разных брендов.