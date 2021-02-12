Coca-Cola ради эксперимента начнет продавать напитки в бумажной бутылке

Coca-Cola проведет испытания своего первого прототипа бумажной бутылки. Об этом сообщается на сайте компании.
Новинку протестируют уже этим летом в Венгрии. Две тысячи бутылок с напитком AdeZ будут продавать в одном из местных онлайн-магазинов.
Над созданием прототипа работала датская Paper Bottle Company (Pobaco). При разработке компания учла, что бумага для емкости должна быть пластичной — это позволит производить бутылки разной формы и размера для разных брендов.
Бутылка все же содержит тонкий пластиковый вкладыш для прочности, чтобы исключить попадание ее составных частей в жидкость. Однако конечная цель проекта — создать 100% перерабатываемую бутылку без пластика, способную предотвращать утечку газа из газированных напитков.
Ранее Coca-Cola объявила, что будет производить бутылки в США только из переработанного пластика. Напитки в них будут стоить столько же, сколько и в привычной таре.