Джастин Бибер проведет онлайн-концерт в TikTok

Артист исполнит песни из своего альбома «Journal», вышедшего в 2013 году. Концерт будет называться по имени пластинки — #JournalsLive. Трансляцию проведут из модного дома Бибера Drew House, ее можно будет увидеть в TikTok-аккаунте певца.

«„Journals“ — один из моих любимых альбомов. Я никогда не исполнял его вживую. Я благодарен TikTok за то, что у меня появилась возможность поделиться им со всеми в День Святого Валентина», — сказал Бибер.