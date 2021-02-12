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Джастин Бибер проведет онлайн-концерт в TikTok

Юлия Онодэра
Вчера в 23:02

Американский певец Джастин Бибер анонсировал свой первый онлайн-концерт на платформе TikTok. Выступление пройдет 15 февраля в 22.00 по московскому времени.

Артист исполнит песни из своего альбома «Journal», вышедшего в 2013 году. Концерт будет называться по имени пластинки — #JournalsLive. Трансляцию проведут из модного дома Бибера Drew House, ее можно будет увидеть в TikTok-аккаунте певца.

«„Journals“ — один из моих любимых альбомов. Я никогда не исполнял его вживую. Я благодарен TikTok за то, что у меня появилась возможность поделиться им со всеми в День Святого Валентина», — сказал Бибер.

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