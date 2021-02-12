В России появился центр психологической помощи жертвам домашнего и политического насилия «НеТерпи»

Министерство юстиции России зарегистрировало центр психологической помощи «НеТерпи: психологи за отношения без насилия». Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на соучредителя центра Татьяну Орлову.

Центр предоставляет жертвам насилия пять бесплатных онлайн-консультаций психологов. Однако за помощью могут обратиться не только пострадавшие от домашнего или политического насилия, но и те, кто сам применяет насилие, например, сотрудники силовых структур.

«Мы рассчитываем, что в результате нашей работы постепенно возникнет сообщество, где использование насилия будет не нужно и невозможно, где пострадавший человек сможет без стыда и страха рассказать о насилии, восстановиться, вернуть себе право выбора и личную свободу», — говорится на странице в фейсбуке.

Оформить заявку на помощь психолога можно на сайте центра. Там также можно пройти тест, если необходимо понять, есть ли в отношениях насилие.