В сети появился трейлер игры Militsioner

Видео позволяет взглянуть на геймплей, основанный на голосовых командах, и оценить атмосферу триллера. Оно показывает центрального героя игры — огромного правоохранителя, наблюдающего за провинциальным городом, из которого невозможно выбраться.

Цель игры, как отмечают создатели Militsioner — спланировать побег из безымянного города и избежать тюремного заключения за преступление, которого вы не совершали. «Конечно, кто‑то солгал, но абсолютно все думают, что вы виновны. Не задерживайтесь здесь слишком долго», — советуют разработчики.

Авторы «сюрреалистичного иммерсивного симулятора побега» рассказывали «Афише Daily» подробности об игре, ее загадочных и знакомых образах и «ощущении привязанности и одновременно несвободы», заложенном в основу проекта.