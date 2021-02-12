В Мордовии учительница снимала с детей золотые украшения во время игр и сдавала их в ломбард

27-летняя школьная учительница из мордовского города Рузаевки забирала у учеников золотые ювелирные украшения и сдавала их в ломбард. Об этом сообщило информагентство «МордовМедиа».

Педагог организовывала для детей игры в спортивном зале — там она просила школьников снимать украшения, чтобы те не мешали. Часть изделий учительница присваивала себе. Кроме того, она незаметно снимала цепочки с подопечных.

Драгоценности девушка сдавала в ломбард. Таким образом с конца ноября 2020 года по начало февраля 2021-го ей удалось выручить 117 тыс. рублей. Эти деньги учительница тратила — преимущественно на азартные игры, которыми увлекается она сама и ее муж.

По словам директора школы, ранее к педагогу не возникало никаких претензий. Девушка проработала в учебном заведении четыре года. Предположительно, к воровству ее подтолкнула сложная материальная ситуация и долги.

На учительницу завели уголовное дело по семи эпизодам кражи. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства преступлений и закрепляет доказательственную базу.