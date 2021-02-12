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Готовность России порвать с ЕС, второй студийник Slowthai и другие новости дня 20:45 Дайджест
В Финляндии собрали 55 тонн жира от рождественских блюд. Его переработают в топливо 20:26
William Krause/Unsplash Приглашения в соцсеть Clubhouse продают на Avito за 100 тысяч рублей
Приглашения в соцсеть Clubhouse продают на Avito за 100 тысяч рублей 19:41
Моногамные тараканы отгрызают друг другу крылья, чтобы навсегда остаться вместе 19:37
Сиа выпустила альбом с песнями из фильма «Мьюзик» 18:10
Вечеринка в номере люкс в новом клипе Арианы Гранде, Megan Thee Stallion и Doja Cat 17:40
Yung Trappa дал первое интервью после освобождения из тюрьмы 17:32
Две петербургские школьницы пожаловались на домогательства учителя. СК возбудил уголовное дело 16:44
natalya_nanieva/Instagram Художница создала набор конструктора, в котором можно воссоздать «бандитский» Петербург
Художница создала набор конструктора, в котором можно воссоздать «бандитский» Петербург 16:39
В Петербурге раскрыли кражу черепов из Зоологического института. Вором оказался местный плотник Обновлено в 16:30
На фестивале AWAZ выступят черкесские блэк-металлисты и представители современной альтернативы 16:00
«Мандерлей» и «Эпидемия» фон Триера выйдут в повторный прокат 25 февраля 15:59
HBO Max выпустил трейлер сериала «Поколение». В нем школьники рассуждают о любви и консерватизме 15:31
Крушение «Титаника» в новом клипе Дуа Липы «We’re Good» 15:24
В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак
В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак 15:03
Anacondaz выпустила новый альбом. В нем есть фиты с «Заточкой» и «Кис-кис» 14:54
Актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче» 14:34
Artemiev выпустили четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)» 13:55
«Яндекс» сообщил об утечке данных около 5000 почтовых ящиков. Их владельцам нужно сменить пароль 13:37
МИД России/Flickr Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом 13:13
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Готовность России порвать с ЕС, второй студийник Slowthai и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:45

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом. Это произойдет, если ЕС введет санкции, создающие риски для экономики страны.

Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа. Обладатель 23 премий «Грэмми» скончался в возрасте 79 лет.

В России за сутки выявили 15 089 случаев коронавируса — на 51 больше, чем вчера. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 042 837.

В московский штаб Навального пришли с обыском из‑за жалобы на то, что там якобы печатают порнографию. Полиция изъяла видеокамеру и товары из интернет-магазина NavalnyShop.

В аэропортах Москвы появится биометрический контроль. Он нужен, чтобы ускорить процесс прохождения всех этапов проверки перед посадкой на самолет.

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори ушел в отставку. Он принял это решение на фоне скандала, вызванного его сексистскими высказываниями.

Instagram начнет удалять аккаунты хейтеров, которые пишут в личные сообщения. Раньше за рассылку оскорбительных сообщений лишь на время запрещалось общаться в директе.

В Японии появился министр одиночества. Он будет отвечать за проблемы одиноких жителей, которые обострились во время пандемии.

Пользователи Clubhouse начали продавать приглашения в новую аудиосоцсеть на сайте Avito. Стоимость инвайтов варьируется от 250 до 100 тыс. рублей.

Художница создала набор конструктора, в котором можно воссоздать «бандитский» Петербург. В нем есть старый пазик и щитовая с надписью «Цой жив».

Французская киностудия Pathé переснимет «Трех мушкетеров». В новой экранизации снимутся Венсан Кассель и Ева Грин.

HBO Max выпустил трейлер сериала «Поколение». В нем школьники рассуждают о любви и консерватизме.

Slowthai выпустил второй студийный альбом «Tyron»; группа Artemiev представила четвертый студийник «+ (плюс)», а Сиа — пластинку с песнями из фильма «Мьюзик».

Дуа Липа поделилась клипом на песню «We’re Good» — ее первый сингл в этом году. Ариана Гранде показала клип на ремикс своего трека «34 + 35», который записан вместе с Megan Thee Stallion и Doja Cat.

Актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче». Спектакли пройдут 19 и 20 февраля в Боярских палатах Союза театральных деятелей.

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