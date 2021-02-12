Готовность России порвать с ЕС, второй студийник Slowthai и другие новости дня

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом. Это произойдет, если ЕС введет санкции, создающие риски для экономики страны.

Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа. Обладатель 23 премий «Грэмми» скончался в возрасте 79 лет.

В России за сутки выявили 15 089 случаев коронавируса — на 51 больше, чем вчера. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 042 837.

В московский штаб Навального пришли с обыском из‑за жалобы на то, что там якобы печатают порнографию. Полиция изъяла видеокамеру и товары из интернет-магазина NavalnyShop.

В аэропортах Москвы появится биометрический контроль. Он нужен, чтобы ускорить процесс прохождения всех этапов проверки перед посадкой на самолет.

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори ушел в отставку. Он принял это решение на фоне скандала, вызванного его сексистскими высказываниями.

Instagram начнет удалять аккаунты хейтеров, которые пишут в личные сообщения. Раньше за рассылку оскорбительных сообщений лишь на время запрещалось общаться в директе.

В Японии появился министр одиночества. Он будет отвечать за проблемы одиноких жителей, которые обострились во время пандемии.

Пользователи Clubhouse начали продавать приглашения в новую аудиосоцсеть на сайте Avito. Стоимость инвайтов варьируется от 250 до 100 тыс. рублей.

Художница создала набор конструктора, в котором можно воссоздать «бандитский» Петербург. В нем есть старый пазик и щитовая с надписью «Цой жив».

Французская киностудия Pathé переснимет «Трех мушкетеров». В новой экранизации снимутся Венсан Кассель и Ева Грин.

HBO Max выпустил трейлер сериала «Поколение». В нем школьники рассуждают о любви и консерватизме.

Slowthai выпустил второй студийный альбом «Tyron»; группа Artemiev представила четвертый студийник «+ (плюс)», а Сиа — пластинку с песнями из фильма «Мьюзик».

Дуа Липа поделилась клипом на песню «We’re Good» — ее первый сингл в этом году. Ариана Гранде показала клип на ремикс своего трека «34 + 35», который записан вместе с Megan Thee Stallion и Doja Cat.

Актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче». Спектакли пройдут 19 и 20 февраля в Боярских палатах Союза театральных деятелей.