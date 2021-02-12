Петербургский бренд «Нате, носите» выпустил коллекцию футболок к гендерным праздникам

В линейку вошли две футболки: «Оттиски» с красными отпечатками пальцев в виде сердца и «Смертельная любовь» с изображением двух обнимающихся ящериц. Обе сшиты из плотного хлопка и подойдут любому — вне зависимости от пола и размера.

Бренд «Нате, носите» из Петербурга выпустил коллекцию футболок в честь гендерных праздников. Об этом «Афише Daily» сообщили представители марки.

«В контексте откровенно нарастающего противостояния между государством и гражданами, в контексте никуда не исчезнувшего противостояния между разными социальными группами мы забываем, что все участники этой войны — в первую очередь люди. Социальные роли становятся первичнее человечности, и именно это пугает больше всего», — отметила бренд-менеджер «Нате» Ольга Мак.

По мнению создательницы бренда Яны Корецкой, обе футболки выражают то, что человеческая любовь и уважение друг к другу — это «единственное оружие против всего, что происходит сейчас вокруг».

«И „Оттиски“, и „Смертная любовь“ — сложные, постмодернистские высказывания. Это и о любви, и о политике, и о задержаниях, и о вере в лучшее. Но ни то ни другое — не призыв и не лозунг», — уточняется в пресс-релизе.

Купить футболки можно на сайте бренда, стоимость начинается от 2100 рублей.