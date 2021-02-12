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В Финляндии собрали 55 тонн жира от рождественских блюд. Его переработают в топливо

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

В Финляндии собрали 55 тонн жира, оставшегося во время приготовления рождественских блюд. Отходы переработают в дизельное топливо в рамках кампании Ham Trick, сообщила нефтеперерабатывающая компания Neste.

Акцию проводят уже в пятый раз. В этом году в ней приняли участие 240 тыс. человек. Собранного ими жира хватит, чтобы объехать Землю на автомобиле 17 раз.

Прошлой зимой финнам удалось сдать в специальные приемные пункты еще больше жира от блюд из окороков, индейки и рыбы — 60 тонн. Это произошло, несмотря на то что год назад кампанию поддержали на 40 тыс. человек меньше.

«Приятно видеть, как с каждым годом все больше и больше финских семей участвуют в Ham Trick. Это свидетельствует о том, что финны внедряют циклическую экономику и переработку отходов в свою повседневную жизнь», — отметил вице-президент по инновациям Neste Ларс Питер Линдфорс.

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