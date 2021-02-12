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Моногамные тараканы отгрызают друг другу крылья, чтобы навсегда остаться вместе

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:37

Тараканы Salganea taiwanensis — единственный вид насекомых, который практикует взаимное поедание частей тела. Как только особи этого вида находят себе партнера, они отгрызают друг другу крылья, чтобы навсегда остаться вместе, сообщает The New York Times.

Эти тараканы живут в Азии и питаются гнилой древесиной. Молодые особи Salganea taiwanensis хорошо летают, однако с появлением партнера лишаются этой возможности. Насекомые селятся в гнилом бревне для откладки яиц и уже никогда не ищут себе кого‑то другого.

По мнению ученых, сексуальный каннибализм, в котором оба партнера остаются живы, мог развиться из‑за моногамии.

Исследование провела японский зоолог Харука Осаки. Она свела в лабораторных условиях 24 пары тараканов и три дня наблюдала за их поведением.

Оказалось, что чаще более активными партнерами выступали самцы. Сначала они вылизывали тела самок, а затем забирались к ним на спины и объедали крылья. Периодически тараканы останавливались и менялись ролями.

Осаки считает, что такое поведение мотивирует насекомых заботиться друг о друге, ведь этот вид считается моногамным. Насекомые всю жизнь проводят с одним партнером в гнилом бревне, где растят свое потомство, при этом ни с кем не взаимодействуют. Вдобавок избавление от крыльев снижает риск заражения плесенью или клещами, помогает перемещаться внутри бревна и снижает нагрузку на мышцы.

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