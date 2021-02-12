Сиа выпустила альбом с песнями из фильма «Мьюзик»

В альбом вошли 14 треков, которые прозвучали в фильме «Мьюзик» — дебютной полнометражной работе Сии — либо были вдохновлены им. На пластинку попали фиты с Дэвидом Геттой , Labrinth и Burna Boy, а одна из песен была написана в соавторстве с Дуа Липой.

Австралийская поп-певица Сиа выпустила новый альбом «Music: Songs from and Inspired by the Motion Picture». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Релиз вышел на лейблах Monkey Puzzle и Atlantic. Его продюсерами выступили Джек Антонофф, Грег Керстин и Джесси Шаткин.

Фильм «Мьюзик», рассказывающий о маленьком счастье и проблемах нейроотличных людей, вышел в прокат в конце января. Картина получила две номинации на премию «Золотой глобус»: «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» (для Кейт Хадсон).

Ранее команда «Кухни на районе» создала специальное меню в честь выхода альбома и фильма «Мьюзик» Сии. Блюда для него выбирали «Мумий Тролль», Cream Soda, Maruv и другие артисты Warner Music Russia.