Сиа выпустила альбом с песнями из фильма «Мьюзик»

Австралийская поп-певица Сиа выпустила новый альбом «Music: Songs from and Inspired by the Motion Picture». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

В альбом вошли 14 треков, которые прозвучали в фильме «Мьюзик» — дебютной полнометражной работе Сии — либо были вдохновлены им. На пластинку попали фиты с Дэвидом Геттой, Labrinth и Burna Boy, а одна из песен была написана в соавторстве с Дуа Липой.