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Две петербургские школьницы пожаловались на домогательства учителя. СК возбудил уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 16:44

Сразу две ученицы одной из школ в Приморском районе Петербурга пожаловались на домогательства со стороны учителя — преподавателя ОБЖ с 32-летним стажем. Когда об истории стало известно, педагог написал заявление об уходе по собственному желанию. СК возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Первой о домогательствах рассказала 14-летняя ученица. Она сделала это еще 8 февраля, придя к классному руководителю. Однако на экстренном собрании с директором и матерью педагог назвала обвинения фантазиями. Как пишет «Фонтанка», сомнения были даже у мамы девочки. На сторону ученицы встала школьный психолог, которая была уверена, что школьница не врет. В итоге ее на время отстранили от занятий преподавателя.

Через два дня школьница показала свидетельства приставаний со стороны учителя. Она засняла видео, на котором педагог пытается поцеловать ее в губы, а когда она не позволяет этого, прижимает ее к себе.

Ролик также появился 10 февраля в сети с подписью: «Девочка, снявшая это видео, просила о помощи классного руководителя и директора, но без „доказательств“ ей не поверили». По данным издания, в тот же день учитель написал заявление об уходе по собственному желанию. При этом он якобы продолжал настаивать, что на видео не домогательство, а дружеское участие. В разговоре с Mash учитель и вовсе усомнился в подлинности записи: «Я смотрю запись, что‑то качается волнами. Такое ощущение, будто кто‑то стоял и снимал на камеру».

Вечером 11 февраля о приставаниях учителя рассказала еще одна школьница. Подробностей новых обвинений СМИ не приводят.

СК возбудил на учителя два уголовных дела по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. По информации следствия, он неоднократно совершал в отношении школьниц развратные действия. Мужчину задержали.

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