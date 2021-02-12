Художница создала набор конструктора, в котором можно воссоздать «бандитский» Петербург

Художница из Петербурга Наталья Наниева выпустила конструктор «Тот самый Петербург-2». С его помощью можно собрать непарадную часть города в размере 28,5 на 6,7 см.
В наборе десять деталей: подставка, три дерева, три дома, автобус ПАЗ, старенький мерс-универсал и щитовая, на которой баллончиком написано «Цой жив». Заказать такой можно за 700 рублей.
Это уже второй набор конструктора художницы. «Тот самый Петербург-1» выглядит примерно так же: старые дома в районе, далеком от центра. Вместо надписи «Цой жив» красуется «Наташа», а пазик заменила легковая машина.
В конце января Артем Бизяев предложил компании Lego разработать конструктор по мотивам славянских сказок и для примера показал, как могла бы выглядеть игра с «Бабой Ягой». Спустя пару дней Артем поделился идеей создать набор «Unauthorized Holidays» («Несанкционированные праздники») с автозаком, силовиками и протестующими.