Художница создала набор конструктора, в котором можно воссоздать «бандитский» Петербург

Художница из Петербурга Наталья Наниева выпустила конструктор «Тот самый Петербург-2». С его помощью можно собрать непарадную часть города в размере 28,5 на 6,7 см.

В наборе десять деталей: подставка, три дерева, три дома, автобус ПАЗ, старенький мерс-универсал и щитовая, на которой баллончиком написано «Цой жив». Заказать такой можно за 700 рублей.