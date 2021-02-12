«Мандерлей» и «Эпидемия» фон Триера выйдут в повторный прокат 25 февраля

«Русский Репортаж» в рамках большой ретроспективы Ларса фон Триера выпустит 25 февраля в повторный прокат два знаковых фильма датского режиссера — «Мандерлей» и «Эпидемию». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В «Мандерлее» рассказывается история прекрасной идеалистки Грейс, которая освобождает из рабства темнокожих жителей хлопковой плантации, а потом учит их этой свободой распоряжаться. Действие картины происходит после событий «Догвилля».

«Эпидемия» — драма, в которой Ларс фон Триер и сценарист Нильс Версель снялись в ролях самих себя. По сюжету они пишут сценарий фильма о страшной и загадочной болезни, охватившей Европу. В то время как они занимаются поиском вдохновения и денег на постановку, эпидемия вспыхивает по-настоящему. В российский прокат картина выходит впервые.